Notruf bei der Polizei: Ein maskierter Mann laufe mit einem Gewehr bewaffnet über den Esslinger Marktplatz. Mit dieser Information hat eine Zeugin die Beamten am Freitagabend (03.02.23) alarmiert. Kurz nach 18 Uhr rückten sofort mehrere Polizeistreifen aus und sperrten den Marktplatz teilweise. Wer war der Unbekannte?

Entwarnung: Bewaffneter war in Wahrheit ein Schauspieler

Am Samstag gibt das Polizeipräsidium Reutlingen in einer Pressemitteilung Entwarnung: bei dem bewaffneten Mann handelte es sich um einen Schauspieler.

Die Ermittlungen am Vorabend ergaben, dass sich der Mann in ein Wohnhaus begeben hatte, woraufhin die Einsatzkräfte sich auf das Gebäude konzentrierten. Hierbei habe sich herausgestellt, so berichtet die Polizei, dass im Keller des Hauses eine mittelalterliche Stadtführung vorbereitet wurde. Der „maskierte Mann mit Gewehr“ war tatsächlich ein Henker-Darsteller, der kein Gewehr sondern vielmehr ein Requisitenschwert auf den Schultern trug.

Getrost konnten die Polizisten den Einsatz beenden.