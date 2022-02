Am frühen Sonntagmorgen ist es in einer Gaststätte in der Metzgerstraße zu einer gefährlichen Körperverletzung gekommen. Gegen 4.20 Uhr gerieten in der Gaststätte mehrere Personen aus bislang ungeklärter Ursache in einen Streit. Im Rahmen des Streites sprühte eine 24 -Jährige mit Pfeffers...