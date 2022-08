Die Stadt möchte in Wohngebieten für eine bessere Aufenthaltsqualität sorgen. Was steht da buchstäblich im Weg? Parkende Autos. Um zudem höhere Einnahmen für die leere Stadtkasse zu generieren, wird die Parkraumbewirtschaftung erweitert (wir berichteten). In bestimmten Straßen auf dem Lerchen...