Nachdem bereits am Donnerstag, 25. Mai, der Busverkehr in Reutlingen und Umgebung ausgefallen war, wird auch am heutigen Freitag gestreikt. Darüber informiert die Reutlinger Stadtverkehrsgesellschaft (RSV). Ganztägig sind davon laut der Gewerkschaft Verdi alle Linien und auch die Auftragsunternehmen der RSV betroffen. Der öffentliche Busverkehr in Reutlingen, Pfullingen, Eningen unter Achalm, Pliezhausen und Walddorfhäslach kommt so zum völligen Erliegen. Hiervon ebenfalls betroffen sind die Linien der FES (Freie evangelische Schule) und die Schnellbuslinie eXpresso. Informationen über den Streik werden auf der Homepage www.reutlinger-stadtverkehr.de , der App ÖPNV live sowie auf den Dynamischen Fahrgastinformationsanzeigern an den Reutlinger Haltestellen bekannt geben.