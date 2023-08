Für Mitarbeitende des großen Modekonzerns ist es eine einfache Strecke. In Reutlingen einsteigen und in Bad Urach aussteigen. Moment: In Urach aussteigen, um bei Hugo Boss zu arbeiten? Da stimmt doch was nicht. So erging es Beschäftigten jedoch vor Kurzem, als der Busfahrer im Schienenersatzverke...