Mit erhöhter Präsenz ist die Polizei im gesamten Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Reutlingen, der sich über die Landkreise Reutlingen, Esslingen, Tübingen und Zollernalb erstreckt, in der Nacht zum 1. Mai unterwegs gewesen. Es konnten vorwiegend die üblichen Maischerze wie Sachbeschädigungen, zum Beispiel Eier- und Böllerwürfe oder Zahnpasta-Schmierereien, registriert werden. Etliche Personengruppen wurden kontrolliert und Gegenstände wie Eier, Klopapier oder Rasierschaum, beschlagnahmt.

Maibäume angesägt

Die verschiedenen Tanzveranstaltungen waren gut besucht. In Römerstein-Donnstetten (Kreis Reutlingen) wurde der Maibaum von Unbekannten angesägt, sodass dieser gestützt werden musste. Auf einem Maihock in Bissingen/Teck (Esslingen) randalierte kurz nach Mitternacht ein deutlich alkoholisierter 18-Jähriger. Nachdem er das Gelände nicht verlassen wollte, musste er von Polizeibeamten in Gewahrsam genommen werden. Hiergegen wehrte er sich heftig und verletzte mehrere Beamte leicht. Er musste in einer Zelle ausgenüchtert werden. Der Maibaum in Neustetten-Nellingsheim (Kreis Tübingen) wurde gegen 4 Uhr mittels Motorsäge von Unbekannten umgesägt. In Albstadt-Lautlingen (Zollernalbkreis) wurde auf einem Bolzplatz ein Tornetz angezündet. In Balingen (Zollernalbkreis) wurden Türschlösser mittels Sekundenkleber erheblich beschädigt.