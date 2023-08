Sie war nie laut, aber beharrlich. Sie war nie unhöflich, aber hat den Finger auf die Wunde gelegt. Zu einer Zeit, in der der Pfullinger Gemeinderat sehr konservativ aufgestellt war, war Sigrid Godbillon die Stimme der Frauen und die Stimme der Grünen. Nach langer Krankheit ist die engagierte und beliebte Pfullingerin am 13. August im Alter von 71 Jahren gestorben.

35 Jahre saß Godbillon im Pfullinger Gemeinderat und hat sich für ihre Stadt eingesetzt. Für ihre ehrenamtliche Tätigkeit erhielt sie die Ehrennadeln in Silber für 20 Jahre und Gold für 30 Jahre, für ihre Asylarbeit im Jahr 2017 sogar das Bundesverdienstkreuz am Bande. Im Januar 2020 war Godbillon, die 1975 nach Pfullingen zog, aus gesundheitlichen Gründen aus dem Gemeinderat ausgeschieden. „Leider muss ich allen mitteilen, dass meine Gesundheit dauerhaft beeinträchtigt bleiben wird. Lange habe ich darauf gehofft, dass eine deutliche Verbesserung erreicht werden kann, diese Hoffnung hat sich bedauerlicherweise nicht erfüllt“, erklärte die in Gelsenkirchen aufgewachsene Godbillon damals.

Eloquent und unermüdlich

Als Gegnerin des geplanten Atomkraftwerks in Mittelstadt und des Ursulabergtunnels hat Godbillon die Grüne Alternative Liste in Pfullingen entscheidend aufgebaut. „Sie war eine Vorreiterin, die immer klare Worte gefunden hat“, sagt Traude Koch, die jetzige GAL-Fraktionsvorsitzende. „Sie war sprachlich sehr eloquent und konnte die politische Haltung sehr gut vermitteln.“ Sie hakte nach, bis sie eine richtige Antwort auf ihre Fragen erhalten hat. Sie musste dabei nicht laut werden, sondern hat inhaltlich überzeugt. Auch Michael Schrenk, ehemaliger Bürgermeister in Pfullingen, sagte bei ihrer Verabschiedung aus dem Gemeinderat: „Man kann 35 Jahre nicht in fünf Minuten zusammenfassen.“ Die Diplom-Mathematikerin saß unter anderem im Bau- sowie im Verwaltungsausschuss des Gemeinderats und war außerdem von 1984 bis 1999 Mitglied des Reutlinger Kreistags. Godbillon war ein Gründungsmitglied der Grünen auf Landes- und Kreisebene.

Für eine offene Gesellschaft eingesetzt

Was ihr ebenfalls besonders am Herzen lag: die Städtepartnerschaft zur französischen Partnerstadt Passy. Sie konnte fließend Französisch – und viele weitere Sprachen –, auch weil sie sich in der Asylpolitik einsetzte. Sowohl in den 80er-Jahren als auch Ende der 90er-Jahre, als infolge des Jugoslawienkriegs viele Kosovaren nach Deutschland kamen, engagierte sich Sigrid Godbillon für die Integration der Geflüchteten. So gründete sie nicht nur in Pfullingen, sondern auch in Reutlingen Asylcafés. Stets hat sie sich für eine offene und pluralistische Gesellschaft eingesetzt.

Stadt: Dank und Anerkennung

Auch die Stadtverwaltung Pfullingen trauert um Godbillon und schreibt in einem Nachruf: „Sigrid Godbillon hat sich in den über 35 Jahren ihres kommunalpolitischen Engagements unermüdlich für die Bereiche Natur- und Umweltschutz, Ökologie und Nachhaltigkeit, für den öffentlichen Nahverkehr und die Ausweitung des Radwegenetzes eingesetzt. Die wichtige Form der Jugendförderung im Bereich der Schulsozialarbeit und der offenen Jugendarbeit war ihr stets ein großes Anliegen. Ihr über 30-jähriges Wirken als Übersetzerin bei zahlreichen Begegnungen mit unserer französischen Partnerstadt Passy (Hochsavoyen), das immer geprägt war von hohem persönlichen Engagement, leistete einen wichtigen Beitrag zur Weiterentwicklung der Städtepartnerschaft. Sigrid Godbillon hat sich in einem ganz besonderen Maße um die Stadt Pfullingen verdient gemacht. Für ihren langjährigen ehrenamtlichen Einsatz zum Wohl Pfullingens gebührt ihr Dank und Anerkennung.“

Gedenkfeier am 2. November

Ihre Familie lädt die Öffentlichkeit am Donnerstag, 2. November, um 11 Uhr zu einer Gedenk- und Abschiedsfeier in die Pfullinger Hallen ein. „Weil so viele sie geliebt, verehrt, geschätzt und gekannt haben.“