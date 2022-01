Hoch zu Ross kontrollieren die Einsatzkräfte der Polizei bei den Corona-Demonstrationen, ob sich in der Innenstadt Versammlungen bilden. Nebeneffekt: Es bilden sich Haufen von Pferdeäpfeln – beim Schlendern am Sonntag und Einkaufen am Montag durch die Wilhelmstraße ist folglich Vorsicht geboten...