Drei Tote, zahlreiche Verletzte und ein Großaufgebot an Einsatzkräften: Am Dienstagabend (17.01.) kam es in einer sozialpsychiatrischen Pflegeeinrichtung in Reutlingen zu einem verheerenden Brand . Das Unglück wirft Fragen auf und zieht komplizierte Ermittlungen nach sich – denn die Polizei vermutet Brandstiftung als Ursache für das Feuer. Eine Bewohnerin des Heims steht unter Verdacht, das Feuer im Pflegeheim gelegt zu haben.