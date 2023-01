Vergangenen Herbst waren die Befürchtungen groß, der Winter würde lang und kalt werden. Trotzdem zog man in der ganzen Bundesrepublik die Energie-Notbremse, um einen bundesweiten Gasmangel zu vermeiden: Energiesparmaßnahmen in den Städten und Kommunen mussten her. In Reutlingen hieß das konkre...