Am Donnerstag wurde in Reutlingen ein Blumengeschäft überfallen, Ende vergangenen Jahres passierte das Gleiche in einer Bäckerei. In beiden Fällen waren der Täter und die Täterin bewaffnet. Die Reutlinger Polizei erklärt, was im Ernstfall zu tun ist – und wie man sich darauf vorbereitet.