Zu einer Verkehrsunfallflucht ist es am Freitagnachmittag gegen 13.50 Uhr auf der Kreisstraße 6729 zwischen Pfullingen und Gönningen gekommen. Ein 65-Jähriger fuhr mit seinem BMW von Gönningen in Richtung Pfullingen. Aus bislang unbekannter Ursache kam er nach rechts in den Grünstreifen und im...