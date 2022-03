Milliarden-Umsatz und 3500 Mitarbeiter in Russland

Bosch ist einer der größten Arbeitgeber im Südwesten, allein in Reutlingen mit etwa 8000 Beschäftigten. Auch in der Ukraine und in Russland gibt es Bosch-Standorte – wie geht der weltweit agierende Konzern mit dem Ukraine-Krieg um?