Wie die Reutlinger Kreiskliniken am Samstag, 29. April, auf einem großen sozialen Netzwerk mitteilten, kam es zu technischen Problemen. Zunächst war von einem „größeren IT-Ausfall“ die Rede gewesen: Betroffen waren laut einer Pressemeldung sämtliche Systeme und Applikationen. Die Albklinik in Münsingen sei hiervon nicht betroffen gewesen, jedoch die Reutlinger Kreiskliniken.

Entwarnung nach Neustart

Die Experten der IT am Steinenberg hatten mit Unterstützung externer Spezialisten umgehend einen kontrollierten Neustart aller Systeme durchgeführt – offenbar mit Erfolg: Erste Entwarnung gab es am Samstag bereits gegen 20.30 Uhr. Nach eigenen Angaben kümmerten sich die Kliniken zum Zeitpunkt des Ausfalls um circa 380 Patientinnen und Patienten, deren Versorgung jedoch zu jedem Zeitpunkt gesichert war: Verlegungen mussten wegen des technischen Fehlers keine vorgenommen werden. Vorsorglich wurden die Kliniken in Reutlingen und Münsingen von der Leitstelle des Rettungsdienstes abgemeldet. Diese Maßnahme konnte nach Angaben der Klinikkommunikation gegen 23 Uhr wieder eingestellt werden.