Eigentlich wirkt die Lindenstraße in der Reutlinger Innenstadt nicht wie ein Verkehrs-Hotspot. Die Altstadtgasse beginnt an der Kanzleistraße und endet in der Wilhelmstraße – aufgrund der Fußgängerzone ist die Lindenstraße eigentlich eine Sackgasse, sofern die Poller zur Wilhelmstraße hin n...