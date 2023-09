Ein 44-jähriger Mann hat am Samstagmittag, 23. September, in der oberen Wilhelmstraße für Aufregung gesorgt, nachdem er in einem Geschäft Alkohol entwendet hatte und zu Fuß geflüchtet ist. Gegen 14.40 Uhr verfolgte ein Zeuge den Dieb fußläufig, wobei ein Passant auf die Situation aufmerksam wurde und ebenfalls hinterherrannte. Nach einer kurzen Strecke geriet der Ladendieb ins Stolpern und konnte letztendlich gestellt werden, heißt es von der Polizei in einer aktuellen Mitteilung zum Vorfall. Eine medizinische Behandlung seiner leichten Verletzungen war nicht erforderlich. Das Polizeirevier Reutlingen hat die Ermittlungen aufgenommen.