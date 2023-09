So langsam fühlt es sich an wie Endzeitstimmung, wenn man nach dem Ifo-Geschäftsklimaindex geht. Ihm zufolge ist die Stimmung der deutschen Wirtschaft zum fünften Mal in Folge schlechter geworden, besonders bedrückt blicken Bauunternehmer drein. „Es ist in Deutschland eine nicht ganz fremde Ar...