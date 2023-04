Das Polizeipräsidium Reutlingen hat in dieser Woche die Kriminalitätsstatistik für das Jahr 2022 veröffentlicht. In den Zuständigkeitsbereich des Präsidiums fallen neben dem Landkreis Reutlingen auch die Landkreise Esslingen, Tübingen und der Zollernalbkreis. In Summe verzeichnete das Präsid...