Wegen des Verdachts des besonders schweren Diebstahls von Fahrrädern, insbesondere von Pedelecs, in mehreren Fällen hat die Polizei am Dienstag einen 30-jährigen Mann festgenommen. Es wird davon ausgegangen, dass er sich durch die Diebstähle eine dauerhafte Einnahmequelle verschafft hatte.

Polizeibekannt

Der einschlägig Polizeibekannte war erst im Februar nach Verbüßung einer wegen Betäubungsmitteldelikten verhängten Freiheitsstrafe aus der Haft entlassen worden. Nachdem die Staatsanwaltschaft einen Haftbefehl gegen den Mann erwirkt hatte, nahm die Polizei den Mann am Dienstagmorgen an seinem Wohnsitz fest. Der Haftrichter setzte den Haftbefehl in Vollzug.