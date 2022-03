Gleich drei Brände von Altpapiertonnen haben die Einsatzkräfte am Donnerstagabend im Reutlinger Innenstadtbereich in Atem gehalten. Gegen 21.20 Uhr kam es zum Brand einer Altpapiertonne in der Metzgerstraße. Nur Minuten später wurde ein Brand in der Jos-Weiß-Straße gemeldet und kurz vor Mitter...