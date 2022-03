Auf Diebestour durch die Reutlinger Innenstadt hat sich am Samstagnachmittag ein 22-jähriger Mann begeben. Gegen 15.20 Uhr hielt sich der Mann in einem Kaufhaus in der Karlstraße auf, in welchem er zunächst eine Flasche Parfüm entwendete. Im Anschluss begab er sich in die dortige Schmuckabteilu...