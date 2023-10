Es ist einige Monate her, da entzündete Mark Pavlovsky auf dem Reutlinger Marktplatz neun Kerzen. Neun Kerzen, die für die Selbstbehauptung und Bewahrung der Religion stehen. Es war das erste Chanukka in Reutlingen; das Lichterfest sollte auch den Menschen in der Ukraine Licht und Hoffnung geben. ...