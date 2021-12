Viel Lob gab es in der jüngsten Kreistagssitzung aus allen Fraktionen für die Mitarbeiter der Kreiskliniken Reutlingen GmbH, die in der Corona-Pandemie derzeit wieder alle Hände voll zu tun haben. Lobende Worte an die Mitarbeiter verteilten auch die Klinik-Geschäftsführer Professor Dr. Jörg Ma...