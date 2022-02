In einer Anfrage an die Kreisverwaltung hatte die AfD-Fraktion des Kreistags die Frage aufgeworfen, ob im Klinikum am Steinenberg Intensivbetten abgebaut wurden. Am 14. Dezember 2020 wurden laut AfD 20 Betten an das Intensivregister gemeldet – „am Montag, 31. Januar 2022, meldete Reutlingen p...