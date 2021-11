Schöne Bescherung für die Gläubigen zum Advent: Nachdem in der vergangenen Woche bereits die katholische Diözese Rottenburg-Stuttgart die 2G-Regel für größere Gottesdienstgemeinden, also gerade in der Advents- und Weihnachtszeit, erlassen hat, gibt nun auch die Württembergische Landeskirche ...