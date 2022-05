Die Chöre des Friedrich-List-Gymnasiums folgten der Einladung des bekannten Komponisten und Liedermachers Reinhard Horn nach Stuttgart. Die Kinder der Klassenstufe fünf wirkten, unter der musikalischen Leitung von Thomas Preiß, bei der Vor-Premiere von Earth-Choir-Kids im Rahmen des Katholikentages am 28. Mai auf der Hauptbühne im Schlossgarten mit. Earth-Choir-Kids ist ein Projekt, das das Thema Klima musikalisch ins Bewusstsein der Kinder und Jugendlichen rücken möchte.

Gemeinsam mit Brot für die Welt, der Deutschen Chorjugend, der DBU, Greepeace und der Kindernothilfe hat der Sänger und Komponist Reinhard Horn das Projekt „Earth Choir Kids“ ins Leben gerufen. Für das Projekt schrieben Musiker und Musikerinnen aus aller Welt insgesamt 18 Klima-Songs. Sie sollen Mut machen, gemeinsam den Klimawandel zu bekämpfen.

Ein vielfältiges musikalisches Programm begleitete die Besucher und Besucherinnen beim Stuttgarter Katholikentag am Schlossgarten auf der Hauptbühne. Die etwas mehr als 60 Kinder und 20 Eltern des Friedrichs-List-Gymansiums (FLG) fuhren mit zwei Bussen zum großen Auftritt am Katholikentag nach Stuttgart. Es war der erste Auftritt für die FLG-Chöre nach langer Corona-Pause. In nur wenigen Wochen haben die Kinder zehn Lieder einstudiert. Nicht nur Text und Noten mussten neu gelernt werden, sondern auch Bühnenpräsenz und Auftrittspraxis waren für alle jungen Sängerinnen und Sänger eine neue Erfahrung. Chorleiter Thomas Preiss zeigte sich nach dem Auftritt sehr zufrieden: „Die Kinder haben, trotz der sehr schwierigen Vorbereitung, aufgrund der strengen Corona-Verordnungen, einfach abgeliefert. Ich kann mich nur bedanken und ein dickes Kompliment aussprechen. Es hat Spaß gemacht und es war eine absolut gelungene Veranstaltung.“