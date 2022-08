In den frühen Morgenstunden am Samstag sind Einbrecher in eine Gaststätte in der Karl-Henschel-Straße in Reutlingen eingedrungen. Sie hebelten ein Fenster auf und durchsuchten nach Angaben der Polizei den Gastraum und entwendeten Getränke sowie einen geringen Bargeldbetrag. Kriminaltechniker si...