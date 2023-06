Eine Jugendliche ist am Dienstagvormittag, 27. Juni, in einem Linienbus von einem Mann belästigt worden. Die 16-Jährige bestieg gegen 9.16 Uhr am Pfullinger Lindenplatz einen Bus der Linie 2, um zur Eduard-Spranger-Schule nach Reutlingen zu fahren. Bereits beim Warten an der Haltestelle war der bislang unbekannte Mann so dicht an der Jugendlichen vorbeigelaufen, dass es zu einem Körperkontakt kam. Im Bus setzte sich die Schülerin in die letzte Reihe. Der Mann folgte ihr und nahm ebenfalls auf der letzten Bank Platz. Dort rückte der Unbekannte an die 16-Jährige heran, berührte sie mehrmals und griff der Jugendlichen in den Schritt, als diese aufstand, um vorzeitig gegen 9.24 Uhr am Südbahnhof auszusteigen.

Polizei liefert Täterbeschreibung

Von dem Täter liegt folgende Beschreibung vor: Der Mann ist etwa 30 bis 40 Jahre alt und hat dunkle, glatte, etwa vier Zentimeter lange Haare sowie dunkle Augen. Außerdem hat er einen dunklen, etwa einen Zentimeter langen Vollbart. Der Unbekannte trug ein schwarzes, langärmeliges Shirt mit weißen Streifen der Marke Adidas sowie eine lange Bluejeans. Das Polizeirevier Pfullingen hat die Ermittlungen übernommen. Sachdienliche Hinweise werden unter 07121/99 18-0 erbeten. Insbesondere wird ein noch nicht bekannter Mann als Zeuge gesucht, der später zugestiegen war und vorübergehend ebenfalls in der letzten Reihe Platz genommen hatte.