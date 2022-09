Gegner der Coronaimpfungen haben sich in Reutlingen etwas einfallen lassen, was niemandem entgehen konnte, der am Mittwoch, 28. September, über den Marktplatz lief. Dort wurde in Form einer etwa 50 Meter langen Bildergalerie auf vermeidliche Impfschäden aufmerksam gemacht. Die Zusammenstellung aus...