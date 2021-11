Impfaktion in Reutlingen

Am ersten von zwei Tagen, an denen im Saal des Reutlinger Spitalhofs geimpft wurde, konnten die Impfteams dem Bedarf erneut nicht gerecht werden. Auch in Zukunft soll das Impfen eher schleppend vorangehen: Die geplanten Pop-Up-Impfzentren des Landkreises verspäten sich.