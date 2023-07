Nach einem Rollerfahrer, der sich am Dienstagabend im Bereich des Wohngebiets Hohbuch vor einer Frau entblößt hat, fahndet das Polizeirevier Reutlingen. Die 26-Jährige war kurz vor 22 Uhr zu Fuß an den an das Wohngebiet angrenzenden Feldern spazieren, als zunächst ein mit zwei Personen besetzte...