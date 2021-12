Dieser Tag dient vielen ja zur Kontaktpflege, durchaus unter Genuss von Alkoholika.“ So wohlklingend definiert Albert Keppler, Ordnungsamtsleiter der Stadt Reutlingen, den „Heiligen Morgen“. Am 24. Dezember vormittags in die Stadt, an jeder Ecke trifft man alte Bekannte – dass man auf das be...