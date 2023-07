Die Schäden an der Brücke sind schon aus weiter Ferne zu erkennen. Risse ziehen sich durch das Mauerwerk, am Stützpfeiler bröckelt der Putz. Die Brücke Hoffmannstraße in Betzingen ist baufällig und muss saniert werden. Es ist nicht nur eine Maßnahme, um den Straßenverkehr sicher zu gestalte...