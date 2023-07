Manchmal ist der Name Programm. Ob sich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Firma Engel aus Pfullingen wirklich als geflügelte Gottesboten sehen, darf angezweifelt werden. Aber der Textilhersteller mit dem Schwerpunkt auf nachhaltig produzierte Wäsche und Kleidung hat kürzlich den Menschen, die derzeit noch immer in der Ukraine unter den Folgen des Krieges leiden müssen, eine sehr große Hilfe getan.

Eine Sachspende im Gesamtwert von 200 000 Euro, welche die Firma Engel Ende Juni leistete, wird in die Ukraine gehen. Die Firma Engel übergab sie an die Reutlinger Organisation „3-Musketiere“.

Bei der Spende handelt es sich um verschiedene Arten von Kleidungsstücken, die durch ihre Funktionalität eine große Stütze für die Menschen in der Ukraine sein dürften – egal ob bei der aktuellen Hitze im Sommer oder während der kälteren Tage im Herbst und Winter.

Kleidung für alle Jahreszeiten

Die gespendeten Kleidungsstücke umfassen laut Engel-Sprecherin Lara Kolompar Wäsche und Bekleidung sowohl für Babys, Kinder, als auch für Erwachsene.

Unter anderem wurden Bodys, lang- und kurzärmelige Shirts und Hosen gespendet. Die gesamte Kleidung besteht aus einer Mischung aus Wolle und Seide: Die Artikel sind aus 70 Prozent feiner, weicher Merinoschurwolle und 30 Prozent Seide gefertigt. „Das ist optimal, da die Artikel natürlich wärmend sind durch die Wolle, aber auch jetzt im Sommer sind sie geeignet“, erklärt Kolompar.

Wesentliche Eigenschaften der Wolle seien, dass diese temperaturregulierend ist. Außerdem könne sie rund ein Drittel des Eigengewichts an Feuchtigkeit aufnehmen. Dabei fühlt sich die Bekleidung dann nicht nass an, wenn die Trägerin oder der Träger schwitzt, während er oder sie die Kleidung anhat. Wichtig für heiße Sonnentage: Die Kleidung von Engel hat einen angegebenen UV-Schutz von circa 30. Die Seide kühlt zudem angenehm und macht das Produkt laut Kolompar strapazierfähiger.

In Empfang nahm die Spende Markus Brandstetter, der eines der Gründungsmitglieder der Reutlinger Organisation „3 Musketiere“ ist. Er war mit zwei seiner Kollegen nach Pfullingen gekommen, um die Kleidung abzuholen.

Schon oft geholfen

Die Spende der Firma Engel ist, trotz des enormen Werts der zur Verfügung gestellten Kleidung, nicht der erste Berührungspunkt mit den „3 Musketieren“. Bereits in der Vergangenheit spendete der Textilhersteller an die Organisation. Laut Lara Kolompar habe man es sich auch zum Ziel gesetzt, lokale Organisationen mit Spenden zu unterstützen. Bei den „3 Musketieren“ sei außerdem die Schwester eines Engel-Mitarbeiters tätig – daher habe eine erneute Spende nahe gelegen.

Andere Spenden der Firma gingen bereits an verschiedene Vereine, etwa die Zeltschule, welche geflüchtete Kinder unterstützt. Auch an Kindergärten, eigene Mitarbeitende und an lokale Sportvereine, etwa die SG Ober- und Unterhausen, wurde bereits gespendet. Zudem seien auch kleinere Spenden möglich, wenn diese die Firma Engel erreichen.