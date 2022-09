Eine Gruppe von Russen an der russisch-georgischen Grenze in Werchni Zurab: Wegen der Teilmobilmachung in Russland könnten auch im Südwesten Deutschlands mehr Russen Asyl suchen. In Reutlingen ist dafür theoretisch kein Platz mehr. © Foto: Zurab Tsertsvadze/dpa (Symbolfoto)