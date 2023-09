Ziemlich sicher ist sich Stefan Gauß: Ein Ort, an dem es Crêpes, angesagte Kaffeespezialitäten mit Hafermilch oder Matcha-Latte gibt, würde in Reutlingen viele begeistern. Gauß ist Gründer des Franchise-Unternehmens Coffreez. Und das will in Reutlingen Fuß fassen. Erfolgversprechend ist dabei...