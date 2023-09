Die gute Nachricht kam am Donnerstagmorgen direkt aus dem Haushaltsauschuss des Deutschen Bundestages: Das Naturtheater Reutlingen erhält 3,35 Millionen Euro vom Bund für den dringend benötigten Neubau des Betriebsgebäudes. Der Bundestagsabgeordnete des Wahlkreises Reutlingen Michael Donth (CDU) verkündete die Nachricht aus dem Plenarsaal ad hoc an Rainer Kurze, den Ersten Vorsitzenden des Naturtheaters und an die Verwaltungsspitzen in der Stadt und im Landkreis. „Ich freue mich riesig, dass unser Naturtheater diese hohe Summe aus dem Programm „KulturInvest“ erhält. Seit 2019 stehe ich eng mit dem Naturtheater im Austausch, inwieweit eine Förderung vom Bund in Betracht kommen könnte, habe immer wieder Gespräche mit den Verantwortlichen geführt“, so der Abgeordnete.

Bauvorhaben nun gesichert

Nachdem es 2022 nicht geklappt hatte, hatte Michael Donth sich nach der erneuten Bewerbung des Naturtheaters wieder an die zuständige Staatsministerin Claudia Roth sowie an Mitglieder des Haushaltsausschusses gewandt und auf die Dringlichkeit und Wichtigkeit des Projektes hingewiesen. „Ohne eine entsprechende Förderung aus Berlin ist das dringend notwendige Bauvorhaben des Naturtheaters kaum realisierbar. Jetzt können sämtliche Beteiligte etwas durchatmen und vor allem auch die vielen Besucher. Denn damit ist der größte Beitrag für die Aufrechterhaltung des Spielbetriebs sichergestellt. So kann auch in Zukunft Theater auf höchstem Niveau geboten werden“, so der Bundestagsabgeordnete, derselbst regelmäßig begeisterter Gast auf der Freilichtbühne am Markwasen ist.

Gesellschaftlich relevant

Das Bundesförderprogramm KulturInvest fördert investive Maßnahmen bei kulturellen Einrichtungen von gesellschaftlicher Relevanz. Dazu zählen unter anderem Modernisierungen, Restaurierungen, Um- und Neubauten sowie Ausstellungen. Die Vorhaben müssen dabei zum Ziel haben, Kultur für eine breite Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Insgesamt werden in dieser Förderrunde 76 Projekte in Summe von 300 Millionen Euro bezuschusst.