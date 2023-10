Hoher Sachschaden ist bei einem Verkehrsunfall am frühen Sonntagmorgen, 15. Oktober, um 2.14 Uhr in der Straße Am Heilbrunnen entstanden. Ein 20-jähriger BMW-Fahrer fuhr mit hoher Geschwindigkeit und nahezu ungebremst auf einen geparkten Lkw auf. Nach dem Zusammenstoß geriet der BMW in Brand un...