Schwere Verletzungen hat ein 87-Jähriger bei einem Brand in seiner Wohnung in der Sebastian-Kneipp-Straße am Donnerstagabend erlitten.

Kurz vor 20.30 Uhr wurde der Rettungsleitstelle ein Zimmerbrand in einem Mehrfamilienhaus gemeldet. Aus der Wohnung, zu der sich die Polizei Zutritt verschaffte,...