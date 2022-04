Frittierte Hähnchenkeulen, serviert in gestreiften Pappeimern: Das ist das Aushängeschild der amerikanischen Fastfood-Kette „Kentucky Fried Chicken“ (KFC). Seit zwei Jahren will die Kette in Eningen Fuß fassen, doch Planung und Bau der Filiale auf dem Areal hinter dem Gasthof Südbahnhof verz...