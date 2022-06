Wenn man die Reutlingerinnen und Reutlinger auf Fairtrade anspricht, sind zwei Produkte mit Abstand am bekanntesten: Kaffee und Bananen. Mit den gerösteten Bohnen und der süßen Frucht verbinden die meisten das gelb-schwarz-blaue Label, das in seiner Form an Yin und Yang erinnert. Nicht zu Unrecht...