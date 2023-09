Im Norden Reutlingens sind im August 2023 zahlreiche Autos geknackt worden. Jetzt ist es den Polizeibeamten gelungen, drei Verdächtige zu ermitteln. Die drei Männer sollen für eine Serie an Diebstählen aus Autos verantwortlich sein.

Mutmaßliche Reutlinger Autoknacker sind Polizeibekannt

Die polizeibekannten Männer im Alter zwischen 27 und 28 Jahren sollen auf ihren Beutezügen in vermutlich meist unverschlossenen Fahrzeugen die Handschuhfächer sowie die Ablagen nach Wertsachen beziehungsweise Bargeld durchwühlt haben. In einem Fall sollen sie die Scheibe eines Fahrzeugs eingeschlagen haben, um an einen Rucksack zu gelangen.

Bei einem weiteren Pkw-Aufbruch wurde das Verdeck eines Cabrios aufgeschlitzt, um eine Umhängetasche zu entwenden.

Was die Polizei bei den Tatverdächtigen fand

Umfangreiche Ermittlungen führten in den vergangenen Tagen auf die Spur des Trios. Bei einer Durchsuchung ihrer Wohnräume am Montag konnten Beweismittel, darunter auch Diebesgut aufgefunden werden. Dieses wurde mittlerweile bereits zum Teil an die Geschädigten ausgehändigt. Die Ermittlungen, ob die Tatverdächtigen für weitere Pkw-Aufbrüche beziehungsweise Diebstähle aus Fahrzeugen infrage kommen, dauern an.