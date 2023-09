Auf Spielautomaten hatte es ein Unbekannter abgesehen, der am frühen Montagmorgen in eine Gaststätte in der Eisenbahnstraße eingebrochen ist.

Spielautomaten aufgebrochen

Gegen 4.40 Uhr verschaffte sich der etwa 180 Zentimeter große Einbrecher zunächst über ein Fenster gewaltsam Zutritt zu den Räumlichkeiten, brach dort einen Spielautomaten auf und zog von dannen.

Eine sofort eingeleitete Fahndung, in die neben mehreren Streifenwagenbesatzungen auch ein Polizeihubschrauber eingebunden war, verlief ohne Erfolg.

Hinweise erbeten

Der entstandene Sachschaden sowie der Wert des Diebesgutes können derzeit noch nicht beziffert werden. Das Polizeirevier Reutlingen hat mit Unterstützung von Spezialisten der Kriminaltechnik die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise zu dem Verdächtigen entgegen, der zur Tatzeit eine blaue Hose, einen schwarzen Kapuzenpullover sowie eine rote Tasche trug. Hinweise unter Telefonnummer (07121) 942-3333.