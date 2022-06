Nicht einmal im Jahr 2013, als zum ersten Mal überhaupt Events in der Reutlinger Stadthalle stattgefunden hatten, war Petra Roser so gefordert. „Die Pandemie hat uns in den vergangenen beiden Jahren viel abverlangt. Wir mussten praktisch omnipräsent sein, um Veranstaltungen durchführen und kurz...