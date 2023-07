Tausende Besucherinnen und Besucher flanieren gut gelaunt durch die Altstadt. An jeder Ecke spielt eine Band oder ein DJ legt auf, Menschen tanzen ausgelassen in den Straßen. Tübingen feierte am vergangenen Wochenende sein Stadtfest – erneut. Zwei Jahre in Folge, um das aufgrund der Pandemie aus...