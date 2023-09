Der Kreis bereitet sich auf steigende Flüchtlingszahlen vor. Gründe sind die erwarteten hohen Zugangszahlen in den Landeserstaufnahmeeinrichtungen (LEAs) und die Lage an den Außengrenzen der EU. Im September werden wohl 290 Geflüchtete in den Kreis kommen, im Oktober wohl bis zu 400 Geflüchtete – etwa ein Viertel aus der Ukraine. Zunehmen wird auch die Zahl der unbegleiteten minderjährigen Geflüchteten, die das Kreisjugendamt betreut. Gesucht werden Immobilien zur Unterbringung.

Landrat Dr. Ulrich Fiedler erklärt: „Wir müssen von einem Szenario ausgehen, das in seiner Dynamik dem aus 2015 entspricht. Kurzfristig wird es keine Lösungen und spürbaren Verbesserungen geben, wir werden die Geflüchteten solidarisch aufnehmen und unterbringen. Um das zu stemmen, braucht es eine enorme Kraftanstrengung aller Beteiligten. Dafür sind wir heute schon dankbar. Wir wollen wie unsere Städte und Gemeinden keine Sporthallen belegen, aber das zu vermeiden, wird extrem schwierig.“

Landrat kritisiert Land und Bund

Fiedler beteuert, das Land muss seine Kapazitäten ebenfalls hochfahren: „Die LEAs verfügen im Vergleich zu 2015 über erheblich weniger Plätze. Wir brauchen Lösungen auf europäischer und nationaler Ebene, insbesondere legale Zuwanderungsmöglichkeiten.“ Der Bund sei am Zug, der Arbeitsmarkt brauche Zuwanderung. „Im Kreis hat nicht nur die Unterbringung oberste Priorität, sondern auch unsere Integrationsprojekte und Arbeitsmarktvermittlung“, so Fiedler.

Auslastung aktuell bei mehr als 83 Prozent

Die Unterbringungskapazitäten des Kreises sind nahezu ausgeschöpft. Rund 1470 von 1750 Plätzen in der Vorläufigen Unterbringung sind belegt, was einer Auslastung von mehr als 83 Prozent und damit Vollbelegung entspricht. Angespannt ist die Lage auch in der Anschlussunterbringung der Städte und Gemeinden. Durch das Kreisjugendamt werden fast 110 unbegleitete minderjährige Ausländer (UMA) betreut. Bezogen auf die Geflüchteten aus der Ukraine halten sich rund 3340 Personen im Kreis auf. Die Kapazitäten müssen erhöht werden, weshalb Personen mit Immobilien um Mithilfe gebeten sind. Angebote und Fragen können Interessierte an Frau Allgaier unter [email protected] oder 07121 4 80-13 22 richten.

Um die Flüchtlingszahlen zu bewältigen, hat das Landratsamt seine Kräfte in einer Projektstruktur gebündelt und Bürgermeisterinnen und Bürgermeisterinnen zu Maßnahmen aufgefordert. Nur gemeinsam wird es gelingen, Kapazitäten aufzubauen.