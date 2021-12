Bereits nächste Woche kann das Impfangebot im Landkreis Reutlingen erweitert werden. Ab Montag, 6. Dezember, sind zusätzliche Impfteams im Einsatz, die an den bestehenden regionalen Impfstützpunkten weitere Impftermine ermöglichen. Außerdem wird am Stadion an der Kreuzeiche ein zusätzlicher Im...