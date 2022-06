In der Nacht zum Sonntag, den 26.06.22 hat die Polizei im Landkreis Reutlingen mehrere alkoholisierte Fahrzeugführer aus dem Verkehr gezogen. Wie das Polizeipräsidium Reutlingen zusammenfasst, wurde am Samstagabend um 22.20 Uhr am Metzinger Lindenplatz ein Leichtkraftrad aufgrund defektem Rücklic...