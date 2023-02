Ein bislang Unbekannter ist am Samstagabend in eine Schule in der Charlottenstraße eingebrochen. Um 21.41 Uhr verständigte ein Zeuge über Notruf die Polizei als er beobachtete, wie eine männliche Person über ein Fenster aus dem Schulgebäude kletterte.

Bei der sofort eingeleiteten Fahndung, an der mehrere Streifenwagen beteiligt waren, konnte der Flüchtende von den Beamtinnen und Beamten nicht angetroffen werden. Am Tatort wurde festgestellt, dass der Täter sich zunächst durch das Aufhebeln des späteren Fluchtfensters Zutritt zum Objekt verschaffte. Im Objekt versuchte er weitere Türen aufzuhebeln, was jedoch misslungen war.

Er wurde vom Zeugen in der Nacht wie folgt beschrieben: männlich, circa 1,80 Meter groß, der Verdächtige trug eine schwarze Jacke, eine rote Hose sowie eine Maske. Ob etwas entwendet wurde, kann derzeit von den Behörden noch nicht gesagt werden. Der Sachschaden beläuft sich nach Angaben der Reutlinger Polizei auf circa 1500 Euro. Spezialisten der Kriminalpolizei sicherten die Spuren am Tatort in der Charlottenstraße.