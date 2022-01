An den Schulen im Südwesten haben einige Bildungseinrichtungen mit den Gegnern der Corona-Bestimmungen zu kämpfen: Weil an den Schulen Masken- und Testpflicht herrscht, lassen einige Eltern ihre Kinder schlichtweg nicht mehr am Unterricht teilhaben, um sich so vermutlich der Impf- und Testpflicht ...